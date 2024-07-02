Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Блогерша Карина Нигай раскрыла, где встретила нового возлюбленного

Блогерша Карина Нигай встречается с соседом Ильёй Гореловым

0:52
Шоу-бизнес

Блогерша Карина Нигай в беседе с PeopleTalk призналась, что состоит в романтических отношениях с бизнесменом Ильёй Гореловым.

Блогерша Карина Нигай встречается с соседом Ильёй Гореловым
Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА, PDM

По словам Карины, мужчина смог украсть её сердце.

"Это смесь интеллекта, красоты, заботы. Это правда удивительный человек", — заявила она.

Карина Нигай рассказала, что вместе с Гореловым они живут в одном доме и не раз встречались за завтраком в кафе. Чуть позже предприниматель решился пригласить стилиста на свидание.

В 2014 году Карина вышла замуж за топ-менеджера фармакологической компании Владимира Семёнова. В их браке родился сын Кирилл, однако в 2021 году супруги разошлись.

Ранее бывший участник "Дома-2" рассказал о причинах расставания с женой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Росгидромет и Метео: экстремальная жара будет приходить волнами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников