Блогерша Карина Нигай раскрыла, где встретила нового возлюбленного

Блогерша Карина Нигай в беседе с PeopleTalk призналась, что состоит в романтических отношениях с бизнесменом Ильёй Гореловым.
По словам Карины, мужчина смог украсть её сердце.
"Это смесь интеллекта, красоты, заботы. Это правда удивительный человек", — заявила она.
Карина Нигай рассказала, что вместе с Гореловым они живут в одном доме и не раз встречались за завтраком в кафе. Чуть позже предприниматель решился пригласить стилиста на свидание.
В 2014 году Карина вышла замуж за топ-менеджера фармакологической компании Владимира Семёнова. В их браке родился сын Кирилл, однако в 2021 году супруги разошлись.
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