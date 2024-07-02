Блогерша Карина Нигай раскрыла, где встретила нового возлюбленного

Блогерша Карина Нигай встречается с соседом Ильёй Гореловым

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Карина Нигай в беседе с PeopleTalk призналась, что состоит в романтических отношениях с бизнесменом Ильёй Гореловым.

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА, PDM

По словам Карины, мужчина смог украсть её сердце.

"Это смесь интеллекта, красоты, заботы. Это правда удивительный человек", — заявила она.

Карина Нигай рассказала, что вместе с Гореловым они живут в одном доме и не раз встречались за завтраком в кафе. Чуть позже предприниматель решился пригласить стилиста на свидание.

В 2014 году Карина вышла замуж за топ-менеджера фармакологической компании Владимира Семёнова. В их браке родился сын Кирилл, однако в 2021 году супруги разошлись.

Ранее бывший участник "Дома-2" рассказал о причинах расставания с женой.