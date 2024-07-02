Она уже несвободна: Бен Аффлек после расставания с Дженнифер Лопес приехал к бывшей жене

Голливудский актёр Бен Аффлек был замечен в компании бывшей жены Дженнифер Гарнер после того, как съехал из общего дома с Дженнифер Лопес.
Артист появился в Лос-Анджелесе на своём автомобиле — его успели сфотографировать с книгой и банкой диетической колы.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 года, а развод оформили в 2018 году. Вместе они воспитывают троих детей — дочерей Вайолетт и Серафину, а также сына Самюэля. К бывшей жене актёр приехал после того, как разорвал отношения с нынешней женой Дженнифер Лопес.
При этом, как пишут западные СМИ, Дженнифер Гарнер в настоящее время несвободна — она состоит в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером.
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