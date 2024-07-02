Певица Алсу отреагировала на слова Кати Гордон о любовнице, отбившей её мужа

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Певица Алсу поддержала резкие высказывания адвоката Кати Гордон про разлучниц

Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Катя Гордон в личном блоге высказалась в поддержку певицы Алсу, подавшей на развод из-за измен мужа. Исполнительница оценила слова правозащитницы.

Певица Алсу поддержала резкие высказывания адвоката Кати Гордон про разлучниц
Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, PDM

Катя Гордон призналась, что на протяжении 15 лет участвует в бракоразводных процессах, и за это время не раз сталкивалась с тем, что красивых и достойных женщин несправедливо обманывали.

"Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они "круче" и "сильнее" жён, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории", — высказалась женщина.

При этом она опубликовала фотографию Алсу и написала, что считает её одной из самых красивых и сдержанных певиц на российской эстраде. В знак благодарности исполнительница оставила под публикацией Гордон эмодзи — руки в молитвенном положении.

Певица Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака. Чуть позже выяснилось, что причиной разлада в семье стали измены со стороны супруга.

Ранее Милош Бикович опубликовал редкие фото с женой и сыном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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