"Прогулялся в приятной компании": Бикович опубликовал редкие фото с женой и сыном

Милош Бикович опубликовал фото с прогулки с женой и новорождённым сыном

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российско-сербский актёр Милош Бикович в личном блоге поделился кадрами с женой Иваной и сыном Василием на прогулке в Подмосковье.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Милоша Биковича в Инстаграм, PDM

Артист и его семья провели несколько дней в загородном отеле недалеко от Москвы. По словам Биковича, он смог отдохнуть и прогуляться.

Милош Бикович женат на модели и юристке Иване Малич, которая 9 января 2024 года подарила супругу сына.

О тайной женитьбе артиста рассказал журналистам его коллега по фильму "Холоп" Иван Охлобыстин. Российский актёр отметил, что Бикович является редким профессионалом, понимающим суть русской культуры.

Ранее Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский появились вместе на публике.