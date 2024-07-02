"Засмущалась и уткнулась мужу в шею": Высоцкая и Кончаловский впервые за долгое время появились вместе на публике

Актриса Юлия Высоцкая и режиссёр Андрей Кончаловский появились вместе на церемонии вручения премии "Ника".
Как пишут присутствовавшие на мероприятии журналисты, кинематографист держался уверенно под прицелами фотокамер, а его супруга из-за редкого выхода засмущалась и уткнулась ему в шею.
Появление семейной пары на "Нике" оказалось не случайным, так как Кончаловский является президентом Российской академии кинематографически искусств "Ника".
Для выхода 50-летняя Высоцкая выбрала длинное чёрное платье со свободным подолом.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году в Сочи на "Кинотавре". Официально возлюбленные зарегистрировали брак два года спустя. У супругов есть двое общих детей — дочь Маша и сын Пётр.
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