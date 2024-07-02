"Вылечить это уже невозможно": народная сваха Роза Сябитова пожаловалась на состояние здоровья

Роза Сябитова начала терять слух из-за неизлечимой болезни

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с порталом Леди.Mail.ru призналась, что начала терять слух. По её словам, вылечить это уже невозможно.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Народная сваха пояснила, что ситуация ухудшилась из-за постоянного присутствия микрофона в ухе на съёмках. В настоящее время врач выписал ей лекарства для того, чтобы она окончательно не оглохла.

Помимо этого, на протяжении последних восьми лет Роза Сябитова страдает от варикоза, поэтому находится на съёмочной площадке в компрессионных чулках.

"Плюс — спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть", — поделилась соведущая программы "Давай поженимся!".

В заключение Роза Сябитова заверила, что тщательно следит за своим здоровьем в связи с возрастом и старается не пропускать ежегодные диспансеризации.

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