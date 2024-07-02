Женщина с бревна: Юлия Салибекова напомнила про "ценности" Дома-2

Юлия Салибекова заявила, что ищет ресурсного мужчину

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Салибекова (Колисниченко), бывшая участница Дом-2, откровенно поделилась выводами, сделанными после расставания со своим мужем, Тиграном Салибековым, которого она встретила на заветном бревне у костра скандального телешоу.

Фото: instagram.com by Скриншот канала instagram.com Юлии Салибековой, PDM

"После развода идет очень чёткое осознание того, что ты можешь жить так, как хочешь. Раньше я не могла, но вот пришла к тому, что могу выбирать, с кем общаться, с кем спать или не спать. Последнее моё убеждение: я больше не сплю с нищебродами. Нищеброд — это тот, который ниже меня по статусу, у которого меньше денег, тот, кто будет заглядывать мне в карман", — заявила она.

На данный момент у Салибековой статус разведённой женщины с тремя детьми. Но она прекрасно обеспечена: по её словам, у неё есть бриллианты, шубы, машина. Юлия много работает: продаёт обучающие курсы и рекламу в соцсетях. И мечтает найти "ресурсного мужчину", которого будет уважать за его достижения.

Напомним, когда-то Юля Колисниченко с сестрой-близняшкой Катей пели в казачьем хоре, прекрасные голоса у девушек.

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