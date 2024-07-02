Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные техники массажа для борьбы с выпадением волос
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку сметаной
Как часто нужно менять моторное масло: советы экспертов
Необычный вкус и ценные свойства цветного картофеля
В фильмографии Высоцкого могло быть одним знаменитым фильмом больше
Испанские астрономы нашли способ более точного измерения массы тёмной материи
Золотодобывающий "Полюс" продал "Магаданское геологоразведочное предприятие"
Эффективный способ продлить срок хранения томатной пасты
Женщина с бревна: Юлия Салибекова напомнила про "ценности" Дома-2

Юлия Салибекова заявила, что ищет ресурсного мужчину

1:18
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова (Колисниченко), бывшая участница Дом-2, откровенно поделилась выводами, сделанными после расставания со своим мужем, Тиграном Салибековым, которого она встретила на заветном бревне у костра скандального телешоу.

Юлия Салибекова заявила, что ищет ресурсного мужчину
Фото: instagram.com by Скриншот канала instagram.com Юлии Салибековой, PDM

"После развода идет очень чёткое осознание того, что ты можешь жить так, как хочешь. Раньше я не могла, но вот пришла к тому, что могу выбирать, с кем общаться, с кем спать или не спать. Последнее моё убеждение: я больше не сплю с нищебродами. Нищеброд — это тот, который ниже меня по статусу, у которого меньше денег, тот, кто будет заглядывать мне в карман", — заявила она.

На данный момент у Салибековой статус разведённой женщины с тремя детьми. Но она прекрасно обеспечена: по её словам, у неё есть бриллианты, шубы, машина. Юлия много работает: продаёт обучающие курсы и рекламу в соцсетях. И мечтает найти "ресурсного мужчину", которого будет уважать за его достижения.

Напомним, когда-то Юля Колисниченко с сестрой-близняшкой Катей пели в казачьем хоре, прекрасные голоса у девушек.

Ранее Правда.ру писала, какие пророчества Михаила Задорнова сбылись

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку сметаной
Как часто нужно менять моторное масло: советы экспертов
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления
Необычный вкус и ценные свойства цветного картофеля
В фильмографии Высоцкого могло быть одним знаменитым фильмом больше
Испанские астрономы нашли способ более точного измерения массы тёмной материи
Золотодобывающий "Полюс" продал "Магаданское геологоразведочное предприятие"
Эффективный способ продлить срок хранения томатной пасты
Врач Мясников заявил, что парацетамол не вызывает повышения давления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников