Сестра Ольги Бузовой Анна приобрела элитную недвижимость за границей

Младшая сестра звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Анна Бузова стала владелицей элитной недвижимости за рубежом.
Анна Бузова рассказала о своём солидном приобретении. Сестра Ольги Бузовой объяснила, что покупает уже вторую квартиру в Турции в элитном жилом комплексе. Дом ещё только начал строится, однако Анна видит в покупке выгодную инвестицию.
"Первую квартиру мы купили два года назад, но не для инвестиции, а для жизни. Сегодня мы совершили сделку — купили квартиру в качестве инвестиции", — рассказала Анна в социальных сетях.
Бузова-младшая отметила, что жилой комплекс будет оборудован бассейном на крыше, рестораном, детскими площадками и полями для спортивных игры (теннис, гольф). Окружают дом сосновые деревья.
Ранее Ольга Бузова трогательно поздравила младшую сестру с днём рождения. Знаменитость отметила, что заботится о сестрёнке с самого её рождения.
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