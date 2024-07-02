Сестра Ольги Бузовой Анна приобрела элитную недвижимость за границей

Анна Бузова купила вторую квартиру в Турции в элитном жилом комплексе

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая сестра звезды "Дома-2" Ольги Бузовой Анна Бузова стала владелицей элитной недвижимости за рубежом.

Фото: https://vk.com/club6469296 by ВК-аккаунт Анны Бузовой is licensed under public doman

Анна Бузова рассказала о своём солидном приобретении. Сестра Ольги Бузовой объяснила, что покупает уже вторую квартиру в Турции в элитном жилом комплексе. Дом ещё только начал строится, однако Анна видит в покупке выгодную инвестицию.

"Первую квартиру мы купили два года назад, но не для инвестиции, а для жизни. Сегодня мы совершили сделку — купили квартиру в качестве инвестиции", — рассказала Анна в социальных сетях.

Бузова-младшая отметила, что жилой комплекс будет оборудован бассейном на крыше, рестораном, детскими площадками и полями для спортивных игры (теннис, гольф). Окружают дом сосновые деревья.

Ранее Ольга Бузова трогательно поздравила младшую сестру с днём рождения. Знаменитость отметила, что заботится о сестрёнке с самого её рождения.