Прохор Шаляпин решил избавиться от своей белоснежной фаянсовой челюсти

Прохор Шаляпин решил распрощаться со своей белоснежной улыбкой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин обратился к специалистам, чтобы сделать свою улыбку более естественной.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин решил избавиться от своего белоснежного фаянсового богатства во рту. Он пришёл в стоматологическую клинику, где пообещали сделать его улыбку более натуральной.

Певец объяснил, что заменит свои белоснежные виниры на виниры более естественного цвета и более правильной формы.

"Придётся обтачивать зубы", — объяснил шоумен в социальных сетях.

Шаляпин пообещал показать результат преображения своей челюсти.

Ранее Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались друг другу, как их зовут на самом деле.