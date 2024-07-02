Прохор Шаляпин решил избавиться от своей белоснежной фаянсовой челюсти

Прохор Шаляпин обратился к специалистам, чтобы сделать свою улыбку более естественной.
Прохор Шаляпин решил избавиться от своего белоснежного фаянсового богатства во рту. Он пришёл в стоматологическую клинику, где пообещали сделать его улыбку более натуральной.
Певец объяснил, что заменит свои белоснежные виниры на виниры более естественного цвета и более правильной формы.
"Придётся обтачивать зубы", — объяснил шоумен в социальных сетях.
Шаляпин пообещал показать результат преображения своей челюсти.
Ранее Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались друг другу, как их зовут на самом деле.
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