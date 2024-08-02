Маму рэпера Тимати атаковали разгневанные поклонники певицы Алсу: "Лезут в чужую семью"

Маме рэпера Тимати Симоне Юнусовой досталось за Анастасию Решетову, которую подозревают в романе с мужем певицы Алсу.

Сложная цепочка родственных связей привела хейтеров на страницу мамы рэпера Тимати в "Инстаграме"*. Симона Юнусова похвасталась успехами внучки Алисы, которая занялась озвучкой мультфильмов.

Комментарии под постом мамы Тимати, однако, полностью касались бывшей девушки рэпера Анастасии Решетовой.

"Симона, как вы относитесь к женщинам, которые лезут в чужую семью. Отдыхают с мужчинами, у которых есть беременная девушка и уведут мужчину, у которых уже есть 2 ребёнка";

"Решетова крутила шашни с Тимуром за спиной у беременной Алёны, глумилась над ней в социальных сетях", — писали разгневанные комментаторы.