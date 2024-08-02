Маму рэпера Тимати атаковали разгневанные поклонники певицы Алсу: "Лезут в чужую семью"

Маме рэпера Тимати Симоне Юнусовой досталось за Анастасию Решетову, которую подозревают в романе с мужем певицы Алсу.
Сложная цепочка родственных связей привела хейтеров на страницу мамы рэпера Тимати в "Инстаграме"*. Симона Юнусова похвасталась успехами внучки Алисы, которая занялась озвучкой мультфильмов.
Комментарии под постом мамы Тимати, однако, полностью касались бывшей девушки рэпера Анастасии Решетовой.
"Симона, как вы относитесь к женщинам, которые лезут в чужую семью. Отдыхают с мужчинами, у которых есть беременная девушка и уведут мужчину, у которых уже есть 2 ребёнка";
"Решетова крутила шашни с Тимуром за спиной у беременной Алёны, глумилась над ней в социальных сетях", — писали разгневанные комментаторы.
Более здравомыслящие подписчики призвали отстать от Симоны, которая к скандальной ситуации не имеет никакого отношения.
Ранее юрист Екатерина Гордон высказалась о женщинах лёгкого поведения, которые разбили семью певицы Алсу.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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