Жена Александра Реввы рассказала о любви к мужу: "Мы вновь обменялись клятвами"

Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика поделилась своими чувствами и эмоциями после праздника в честь 20-летия свадьбы.

Фото: https://www.instagram.com/angelikarevva by Инстаграм Анжелики Реввы is licensed under public doman

Жена Александра Реввы опубликовала в "Инстаграме"* кадры со своей фарфоровой свадьбы. Она адресовала супругу трогательные слова.

"Это было, как во сне… 20 лет… и мы вновь обменялись клятвами", — написала Анжелика в личном микроблоге.

Жена Реввы отметила, что свадьба была для неё сюрпризом, организованным мужем.

"Муж, папа, мой мужчина… спасибо за твои добрые и красивые жесты, твоя любовь — это так красиво! Я люблю тебя, мой Александр!" — призналась Анжелика.

Ранее певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской