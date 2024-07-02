Жена Александра Реввы рассказала о любви к мужу: "Мы вновь обменялись клятвами"

Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика поделилась своими чувствами и эмоциями после праздника в честь 20-летия свадьбы.
Жена Александра Реввы опубликовала в "Инстаграме"* кадры со своей фарфоровой свадьбы. Она адресовала супругу трогательные слова.
"Это было, как во сне… 20 лет… и мы вновь обменялись клятвами", — написала Анжелика в личном микроблоге.
Жена Реввы отметила, что свадьба была для неё сюрпризом, организованным мужем.
"Муж, папа, мой мужчина… спасибо за твои добрые и красивые жесты, твоя любовь — это так красиво! Я люблю тебя, мой Александр!" — призналась Анжелика.
Ранее певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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