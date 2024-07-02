Стало известно, сколько будет стоить попасть на концерт Канье Уэста в России

Названа стоимость билетов на концерт Канье Уэста в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев сообщил, что стоимость билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста в России составит около 40 тысяч рублей.

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По его словам, будет предусмотрена градация на VIP-места и более дешевые билеты для танцпола, расположенного далеко от сцены. Бабичев также предложил, что для дополнительного заработка Уэст мог бы продавать билеты на репетиции.

Возможность встреч и фотосессий он исключил, хотя не отверг идею автографов. Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня на 40-летие Гоши Рубчинского и 1 июля отправился в Германию. Однако в концертном агентстве TCI заявили, что выступления Уэста в России не планировались и не обсуждались.