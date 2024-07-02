Историк моды Александр Васильев объяснил, какую одежду нельзя носить полным дамам

Александр Васильев объяснил, что не нужно носить женщинам в теле

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, какие наряды противопоказаны дамам с пышными формами.

Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev/ by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman

Александр Васильев поделился в "Инстаграме"* советами в выборе одежды для полных женщин.

Эксперт рассказал, что одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. Он отметил, что размер одежды в этом случае не имеет значения.

"Дамам корпулентным не рекомендуется чересчур обтягивать фигуру. Если вы знаете, что ваше проблемное место — широкие бедра, избегайте слишком облегающей одежды в этой зоне", — написал историк моды в "Инстаграме"*.

Васильев не рекомендует полным дамам выбирать одежду в крупный горох, так как он визуально увеличивает фигуру. Призывает он женщин в теле забыть об одежде из лаковой кожи.

Советует он выбирать однотонные брючные костюмы, вертикальные линии в нарядах, приталенные модели, стиль оверсайз и некрупный рельеф.

"Лучший способ "завуалировать" пышность форм — это выбрать асимметричный геометрический рисунок", — поделился советами эксперт.

Ранее историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе, вспомнив о том, что ванны были привилегией аристократов.

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