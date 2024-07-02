Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"

Даня Милохин ищет работу за рубежом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший из России блогер Даня Милохин показал, как он проходит собеседование в поисках работы за границей.

Фото: https://www.instagram.com/danya_milokhin by Инстаграм Дани Милохина is licensed under public doman

Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* кадры с шуточного собеседования. На видео блогер объясняет, что его сильным качеством является правдолюбие. Он очень резко отвечает на вопросы рекрутёра.

Прямолинейность претендента на должность нравится интервьюеру, поэтому Милохина ободряют в качестве потенциального работника.

"Решил устроиться на работу", — написал в личном микроблоге Даня.

Ранее сообщалось, что блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской