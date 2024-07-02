Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"

Уехавший из России блогер Даня Милохин показал, как он проходит собеседование в поисках работы за границей.
Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* кадры с шуточного собеседования. На видео блогер объясняет, что его сильным качеством является правдолюбие. Он очень резко отвечает на вопросы рекрутёра.
Прямолинейность претендента на должность нравится интервьюеру, поэтому Милохина ободряют в качестве потенциального работника.
"Решил устроиться на работу", — написал в личном микроблоге Даня.
Ранее сообщалось, что блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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