Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"

Певица Жасмин побывала со своими детьми на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.
Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследником Филиппа Киркорова. Дети Жасмин стали гостями на мероприятии в честь 12-летия Мартина.
Артистка отметила, что ей приятно наблюдать за взрослением детей Филиппа Киркорова, которые становятся самостоятельными. Она похвалила Киркорова как отца, так как он окружил наследников заботой и любовью. Жасмин уверена, что певец заслуживает звания "папа года"
"Спасибо тебе за уютный и красивый праздник для нас и наших детей, у тебя всегда это получается очень душевно! Ещё раз с днём рождения Мартина, светлой и яркой дороги ему в жизни!" — написала певица в личном микроблоге.
Ранее Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения сына Мартина.
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