Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"

Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин побывала со своими детьми на дне рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с наследником Филиппа Киркорова. Дети Жасмин стали гостями на мероприятии в честь 12-летия Мартина.

Артистка отметила, что ей приятно наблюдать за взрослением детей Филиппа Киркорова, которые становятся самостоятельными. Она похвалила Киркорова как отца, так как он окружил наследников заботой и любовью. Жасмин уверена, что певец заслуживает звания "папа года"

"Спасибо тебе за уютный и красивый праздник для нас и наших детей, у тебя всегда это получается очень душевно! Ещё раз с днём рождения Мартина, светлой и яркой дороги ему в жизни!" — написала певица в личном микроблоге.

Ранее Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения сына Мартина.