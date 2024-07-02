Сын президента Белоруссии Коля Лукашенко покорил сердца китайцев

Руководитель китайского вуза, где учится Коля Лукашенко, восхитился сыном президента Белоруссии.
На белорусском ТВ представитель Пекинского университета похвалил наследника Александра Лукашенко. Парень показывает выдающиеся успехи в учёбе и даже стал лучшим студентом на курсе.
Представителя китайского вуза восхитила скромность молодого человека, который ничем не показывает, что он сын президента.
"Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", — заявил секретарь партийного комитета Пекинского университета.
Ранее звезда сериала "Папины дочки" актриса Лиза Арзамасова дала интервью китайскому поклоннику по имени Фан Фэй.
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