"Алла умерла?" — концерт Кристины Орбакайте удивила полупустым залом и фото Пугачевой

Концерт Кристины Орбакайте в Израиле вызвал критику зрителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт Кристины Орбакайте в Хайфе прошел при полупустом зале, что вызвало критику зрителей, которые отмечали, что фотографии Аллы Пугачевой на сцене создали впечатление, будто это концерт памяти.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

В соцсетях появлялись комментарии, что зрители думали, что Пугачева умерла, из-за чего концерт выглядел как мемориальный. В начале 2024 года Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в России в городах Красноярск, Братск, Иркутск, Улан-Удэ и Владивосток, а мероприятия в Благовещенске и Хабаровске были перенесены.

Активисты в Улан-Удэ требовали отмены концерта из-за молчания Орбакайте по поводу российской спецоперации на Украине. В Интернете также появились кадры, где она выступает в кафе в Монако без сцены и фонограммы, поздравляя Анжелику с днем рождения.