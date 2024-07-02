Канье Уэст даст грандиозное шоу в Москве на День города

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выступит в "Лужниках" накануне Дня города Москвы. Об этом сообщает НСН со ссылкой на источник в мэрии столицы, который подчеркнул, что правительство города готово оказать помощь в организации концерта.
Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, традиционно проходят 7 сентября, и предполагается, что Канье Уэст может выступить именно в этот день.
Однако ранее СМИ сообщали, что выступление рэпера запланировано на 6 сентября. Известно, что Канье Уэст приезжал в Москву, чтобы выбрать подходящую площадку для концерта и поздравить дизайнера Гошу Рубчинского с днем рождения.
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