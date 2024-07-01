Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: «Ты врала нам?»

Заслуженный артист России Сергей Селин публично выразил своё недоумение и разочарование в певице Софии Ротару, которая уехала из России после начала военных действий на Украине и поддерживает ВСУ.
В своих высказываниях, приведённых на aif.ru, Селин отметил, что Ротару имеет право на своё личное мнение, но задал ей вопрос: врала ли она своим поклонникам, исполняя песню о Великой Отечественной войне, если теперь она не поддерживает политику России.
Артист призвал Ротару задуматься о своей совести и последствиях её слов. Таким образом, Селин выразил общественное недовольство и тревогу по поводу изменения позиции известной певицы и её влияния на мнения поклонников.
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