Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: «Ты врала нам?»

Сергей Селин произнёс оскорбительные слова в адрес Софии Ротару

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Сергей Селин публично выразил своё недоумение и разочарование в певице Софии Ротару, которая уехала из России после начала военных действий на Украине и поддерживает ВСУ.

Фото: инстаграм аккаунт Софии Ротару

В своих высказываниях, приведённых на aif.ru, Селин отметил, что Ротару имеет право на своё личное мнение, но задал ей вопрос: врала ли она своим поклонникам, исполняя песню о Великой Отечественной войне, если теперь она не поддерживает политику России.

Артист призвал Ротару задуматься о своей совести и последствиях её слов. Таким образом, Селин выразил общественное недовольство и тревогу по поводу изменения позиции известной певицы и её влияния на мнения поклонников.