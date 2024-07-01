Егор Крид не смог отстоять свою честь в суде: лингвисты не нашли оскорблений в словах Екатерины Мизулиной

Певец Егор Крид проиграл суд "Лиге безопасного Интернета", который начался после того, как известный деятель в области защиты детей в интернете Екатерина Мизулина около года назад назвала его "главным скамером страны".
Артист решил защитить свою репутацию и подал на Мизулину в суд. Судебное разбирательство шло на протяжении более года, однако в конечном итоге исход дела оказался не в пользу Крида.
После длительных юридических тяжб артист отказался от требований о компенсации морального вреда и предложил мировое соглашение, которое было отвергнуто.
Позднее лингвисты провели экспертизу термина "скамер" и пришли к выводу, что это слово не несет оскорбительного подтекста, что и стало ключевым аргументом в отказе удовлетворения иска Егора Крида.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.