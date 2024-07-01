Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если бензин попал на кузов автомобиля?
Рецепт здоровой груши: как вернуть зелёный цвет листьям
Комиссии при оплате ЖКХ отменены для пенсионеров и инвалидов
Залог успешного выращивания лука: идеальные "соседи" на грядке
Учёные приблизились к доказательству гипотезы Римана
Португалия и Испания вводят жесткие меры по регулированию поведения туристов
Страховщики определили самые аварийные регионы России: лидеры и страховые выплаты
Эксперты ответили, почему кошка прячет нос во время сна
Острая еда снижает уровень сахара в крови
Скандал вокруг Алены Водонаевой: свидание с актером после секс-скандала

Алёна Водонаева готовится к свиданию с молодой звездой Голливуда

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева из Тюмени заявила Лейсан Утяшевой на съемках шоу "Дерзкая готовка", что собирается на свидание с молодым актером Перси Хайнсом Уайтом, известным по роли в сериале "Уэнсдей".

Алёна Водонаева готовится к свиданию с молодой звездой Голливуда
Фото: инстаграм аккаунт Алёны Водонаевой

Она поделилась, что между ними большая разница в возрасте, и призналась, что использует подружек для перевода сообщений, так как не знает английского. Водонаева часто публиковала фото и посты о актере в своем Instagram*, несмотря на то что платформа Meta, владелец Instagram*, запрещена в России.

Скандал вокруг Уайта в 2023 году, связанный с обвинениями в сексуальном насилии, добавил остроты обсуждениям о её отношениях.

* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Нам есть, чем ответить. Киев получит от Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340
Нам есть, чем ответить. Киев получит от Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340
Последние материалы
Страховщики определили самые аварийные регионы России: лидеры и страховые выплаты
Эксперты ответили, почему кошка прячет нос во время сна
Острая еда снижает уровень сахара в крови
Здоровая кожа: важные правила и подходящие продукты для питания
Домашнее мороженое с черешней: восхитительное летнее лакомство
Алёна Водонаева готовится к свиданию с молодой звездой Голливуда
Прозоров высоко оценил труды Семака в ФК "Зенит"
Смертельная красота: опасные привычки ухода за собой в средневековье
Жители Приморья знают, где выгоднее всего можно купить юани
Режиссёр мультфильма "Жил-был пёс" Эдуард Назаров боялся Джигарханяна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников