Скандал вокруг Алены Водонаевой: свидание с актером после секс-скандала

Алёна Водонаева готовится к свиданию с молодой звездой Голливуда

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева из Тюмени заявила Лейсан Утяшевой на съемках шоу "Дерзкая готовка", что собирается на свидание с молодым актером Перси Хайнсом Уайтом, известным по роли в сериале "Уэнсдей".

Фото: инстаграм аккаунт Алёны Водонаевой

Она поделилась, что между ними большая разница в возрасте, и призналась, что использует подружек для перевода сообщений, так как не знает английского. Водонаева часто публиковала фото и посты о актере в своем Instagram*, несмотря на то что платформа Meta, владелец Instagram*, запрещена в России.

Скандал вокруг Уайта в 2023 году, связанный с обвинениями в сексуальном насилии, добавил остроты обсуждениям о её отношениях.

* — продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022