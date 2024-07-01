Канье Уэст в Москве: скрытые мотивы его поездки шокируют поклонников

Канье Уэст, известный американский рэпер и дизайнер, посетил Москву на частном визите, чтобы отметить день рождения своего друга и коллеги по индустрии, дизайнера Гоши Рубчинского.
Несмотря на слухи о возможном концерте, информация о мероприятии так и не была подтверждена. Рэпер и его друг прогулялись по столичному ГУМу и отведали блюда русской кухни в ресторане "Белуга". Об этом сообщает Радио 1.
Визит вызвал широкий резонанс, а также комментарии о возможности, что Уэст мог бы получить российское гражданство. После короткого пребывания Уэст покинул Россию и отправился в Берлин. Вопрос о том, был ли рэпер на самом деле в Москве, остаётся неясным, несмотря на отсутствие чётких фотографий или видеозаписей его пребывания в столице.
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