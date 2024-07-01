Канье Уэст в Москве: скрытые мотивы его поездки шокируют поклонников

Канье Уэст посетил Москву: частный визит и визитные карточки столицы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст, известный американский рэпер и дизайнер, посетил Москву на частном визите, чтобы отметить день рождения своего друга и коллеги по индустрии, дизайнера Гоши Рубчинского.

Фото: https://www.instagram.com/p/C8OZEbft3XI by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Несмотря на слухи о возможном концерте, информация о мероприятии так и не была подтверждена. Рэпер и его друг прогулялись по столичному ГУМу и отведали блюда русской кухни в ресторане "Белуга". Об этом сообщает Радио 1.

Визит вызвал широкий резонанс, а также комментарии о возможности, что Уэст мог бы получить российское гражданство. После короткого пребывания Уэст покинул Россию и отправился в Берлин. Вопрос о том, был ли рэпер на самом деле в Москве, остаётся неясным, несмотря на отсутствие чётких фотографий или видеозаписей его пребывания в столице.