Прицепивший гирю к голове Ефим Шифрин дал неожиданный совет для сохранения мозгов в старости

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин объяснил, что помогает сохранять здравый рассудок в преклонном возрасте.
68-летний Юморист Ефим Шифрин поделился советом с подписчиками по поводу сохранения мозгов в старости.
Занимающийся бодибилдингом артист опубликовал в социальных сетях видео из спортзала.
"Надо качать шею", — заявил комик в "Инстаграме"*.
Шифрин привязал к голове гирю и стал делать наклоны шеи с утяжелением.
"Простые движения усиливают кровообращение. Вообще-то я хотел надеть шапочку из фольги", — объяснил комик.
Ранее Ефим Шифрин пристыдил 65-летнюю певицу Мадонну за то, что она одевается не возрасту.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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