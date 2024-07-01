Прицепивший гирю к голове Ефим Шифрин дал неожиданный совет для сохранения мозгов в старости

Ефим Шифрин рассказал, как сохранить мозги в старости

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Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин объяснил, что помогает сохранять здравый рассудок в преклонном возрасте.

Фото: https://vk.com/efim_shifrin by ВК-аккаунт Ефима Шифрина is licensed under public doman

68-летний Юморист Ефим Шифрин поделился советом с подписчиками по поводу сохранения мозгов в старости.

Занимающийся бодибилдингом артист опубликовал в социальных сетях видео из спортзала.

"Надо качать шею", — заявил комик в "Инстаграме"*.

Шифрин привязал к голове гирю и стал делать наклоны шеи с утяжелением.

"Простые движения усиливают кровообращение. Вообще-то я хотел надеть шапочку из фольги", — объяснил комик.

Ранее Ефим Шифрин пристыдил 65-летнюю певицу Мадонну за то, что она одевается не возрасту.

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