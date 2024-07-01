Юрий Лоза высказался о проигрыше сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что сборная Испании со счётом 4:1 обыграла команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Автор и исполнитель хита "Плот" написал, что грузинский олигарх Бидзина Иванишвили пообещал сборной Грузии по футболу 10 миллионов евро за победу над Испанией.
"Грузины впервые пробились на чемпионат, а значит, мотивации у них и так выше крыши, впрочем, как и у всех остальных команд", — написал певец в своём ВК-аккаунте.
Лоза отметил, что не стоит рассказывать о поощрении спортсменов публично, так как болельщики начинают считать, что футболисты выходят на поле только ради денег, ставя на второй план честь своей страны.
Ранее Юрий Лоза высказался о неожиданных поворотах в российском футболе.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.