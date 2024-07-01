Юрий Лоза высказался о проигрыше сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы

Лоза о провале грузинских футболистов на чемпионате Европы: мотивации выше крыши

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что сборная Испании со счётом 4:1 обыграла команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Автор и исполнитель хита "Плот" написал, что грузинский олигарх Бидзина Иванишвили пообещал сборной Грузии по футболу 10 миллионов евро за победу над Испанией.

"Грузины впервые пробились на чемпионат, а значит, мотивации у них и так выше крыши, впрочем, как и у всех остальных команд", — написал певец в своём ВК-аккаунте.

Лоза отметил, что не стоит рассказывать о поощрении спортсменов публично, так как болельщики начинают считать, что футболисты выходят на поле только ради денег, ставя на второй план честь своей страны.

Ранее Юрий Лоза высказался о неожиданных поворотах в российском футболе.