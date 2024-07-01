Стала известна дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве

Baza: Концерт Канье Уэста в Москве назначили на 6 сентября

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда США Канье Уэст определился с датой своего выступления в столице России.

Фото: https://www.instagram.com/p/C8OZEbft3XI by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Telegram-канал Baza сообщает, что выступление американского рэпера Канье Уэста в Москве запланировано на 6 сентября.

Знаменитый музыкант приезжал в столицу РФ, чтобы выбрать площадку для концерта. Одновременно рэпер отпраздновал день рождение своего стилиста Гоши Рубчинского в Москве.

По данным инсайдеров, Канье Уэст выбирает между двумя концертными площадками — "Лужники" и стадион "Динамо" ("ВТБ Арена"). Предполагается, что организаторы склоняются к тому, чтобы остановиться на "Лужниках", так как данный стадион более вместительный. Самому рэперу приглянулась "ВТБ Арена", так как там лучше акустика.

Сообщается, что с точным местом проведения концерта определяться через две недели.

Ранее Ксения Собчак назвала выступление Канье Уэста в Москве "концертом государственной важности".