Стала известна дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве

Звезда США Канье Уэст определился с датой своего выступления в столице России.
Telegram-канал Baza сообщает, что выступление американского рэпера Канье Уэста в Москве запланировано на 6 сентября.
Знаменитый музыкант приезжал в столицу РФ, чтобы выбрать площадку для концерта. Одновременно рэпер отпраздновал день рождение своего стилиста Гоши Рубчинского в Москве.
По данным инсайдеров, Канье Уэст выбирает между двумя концертными площадками — "Лужники" и стадион "Динамо" ("ВТБ Арена"). Предполагается, что организаторы склоняются к тому, чтобы остановиться на "Лужниках", так как данный стадион более вместительный. Самому рэперу приглянулась "ВТБ Арена", так как там лучше акустика.
Сообщается, что с точным местом проведения концерта определяться через две недели.
Ранее Ксения Собчак назвала выступление Канье Уэста в Москве "концертом государственной важности".
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