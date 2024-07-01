Валя Карнавал, обливаясь слезами, раскрыла причину смерти отчима: "Он не оставил записку"

Валя Карнавал рассказала о страшной причине смерти отчима

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Блогер Валя Карнавал объяснила, как её отчим, который воспитывал её с 13 лет, ушёл из жизни.

Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал, PDM

Валя Карнавал призналась, что муж её матери зимой прошлого года добровольно ушёл из жизни. Звезда Интернета отметила, что причины такого поступка остаются для неё загадкой, так как она считала свою семью счастливой.

"Ничего не предвещало… Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, кольцо и телефон на столе — всё, больше ничего", — рассказала 22-летняя блогер в беседе на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Ранее Валя Карнавал вспомнила о своём скандальном конфликте с певицей Ларисой Долиной. Она уверена, что это прибавило ей популярности, однако она видит в этом исключительно свою заслугу.