Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как стресс влияет на здоровье зубов и десен
Российская туристка раскрыла тайны недорогой еды в Стамбуле
Live Science: у небесных тел в Солнечной системе может быть до 10 тыс. спутников
Особенности ухода за губами: важность SPF
Что делать, если листья фиалки вялые?
Начались съёмки фильма "Рождение империи" с Милошем Биковичем
Врач Саволюк рассказала, как принимать препараты от укачивания в автопутешествии
Зеленская приобрела эксклюзивное авто почти за 4,5 миллиона евро
Команда Байдена уверена, что ему достанутся голоса на выборах
Валя Карнавал, обливаясь слезами, раскрыла причину смерти отчима: "Он не оставил записку"

Валя Карнавал рассказала о страшной причине смерти отчима

0:56
Шоу-бизнес

Блогер Валя Карнавал объяснила, как её отчим, который воспитывал её с 13 лет, ушёл из жизни.

Валя Карнавал рассказала о страшной причине смерти отчима
Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал, PDM

Валя Карнавал призналась, что муж её матери зимой прошлого года добровольно ушёл из жизни. Звезда Интернета отметила, что причины такого поступка остаются для неё загадкой, так как она считала свою семью счастливой.

"Ничего не предвещало… Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, кольцо и телефон на столе — всё, больше ничего", — рассказала 22-летняя блогер в беседе на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Ранее Валя Карнавал вспомнила о своём скандальном конфликте с певицей Ларисой Долиной. Она уверена, что это прибавило ей популярности, однако она видит в этом исключительно свою заслугу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Летний крем-суп: лучший рецепт, если не знаете, что приготовить из кабачков
Опасные тигровые комары угрожают туристам на Майорке и Менорке
NASA: Земля разминулась со 146-метровым астероидом, подошедшим на 295 тыс. км
Баба Яга спасёт Новый год в фильме Карена Захарова и Армена Ананикяна
Константин Асмолов: "Пора перестать верить стереотипам о Северной Корее"
Эксперт указал на важность решения Минтруда РФ об интеграции инвалидов в экономику
Fit Service: Haval и Chery дешевле всего обходятся россиянам в ремонте
Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад
Американские санкции укрепили рубль
В Омске ожидает суда женщина, обвиняемая в убийстве новорождённой дочери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников