Анна Седокова рассказала, как непросто её пришлось на шоу "Выжить в Дубае": каждый день плакала

Анна Седокова пожаловалась на шоу "Выжить в Дубае": ловила панические атаки

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова объяснила, что ей довелось пережить в шоу "Выжить в Дубае".

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/ by Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public doman

Анна Седокова призналась, что ей непросто далось участие в шоу "Выжить в Дубае".

Экс-участница группы "ВИА Гра" отметила, что ей пришлось много пережить в жизни, однако шоу стало для неё серьёзным испытанием.

"Где-то неделю после всего, что произошло я каждый день плакала, ловила панические атаки и не понимала, как так устроен мир", — пожаловалась подписчикам в социальных сетях звезда.

Она отметила, что не уверена, что сможет преодолеть себя и посмотреть серию со своим участием.

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