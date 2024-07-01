Анна Седокова рассказала, как непросто её пришлось на шоу "Выжить в Дубае": каждый день плакала

Певица Анна Седокова объяснила, что ей довелось пережить в шоу "Выжить в Дубае".
Анна Седокова призналась, что ей непросто далось участие в шоу "Выжить в Дубае".
Экс-участница группы "ВИА Гра" отметила, что ей пришлось много пережить в жизни, однако шоу стало для неё серьёзным испытанием.
"Где-то неделю после всего, что произошло я каждый день плакала, ловила панические атаки и не понимала, как так устроен мир", — пожаловалась подписчикам в социальных сетях звезда.
Она отметила, что не уверена, что сможет преодолеть себя и посмотреть серию со своим участием.
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