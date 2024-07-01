Джиган и Самойлова некрасиво поступили с Викторией Боней в шоу "Выжить в Дубае"

Джиган и Самойлова поиздевались над Викторией Боней: будем её гасить

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова в шоу "Выжить в Дубае" сделали Викторию Боню "девочкой для битья".

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых Джиган и Самойлова с другими участниками команды плетут против неё интриги.

Они собрались использовать Викторию Боню для участия в самых тяжёлых конкурсах. Заговор против звезды "Дома-2" возглавил рэпер Джиган. Он подтвердил, что Боню будут опять "гасить". Он даже придумал для этого специальный термин "вышибоня".

"Это же классно, весело. Вышибоня. Пока она с нами, вам ничего не грозит", — заявил Джиган, у которого с самого первого дня участия в шоу возникли конфликты с Боней.

Подписчики Виктории Бони были возмущены поведением супружеской пары. Они призвали массово отписываться от подлых блогеров.

Ранее дочь Виктории Бони Анджелина сравнила обидевшего её маму рэпера Джигана с гномом. Девочка пообещала оторвать рэперу уши.

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