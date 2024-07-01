Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев опубликовал эмоциональное фото с маленьким сыном: "Я удирал"

Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев поделился трогательными семейными снимками.

Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", опубликовал милое видео в "Инстаграме"*. На кадрах актёр взбирается с маленьким наследником на мост, однако в следующую секунду отец уже в панике бежит с моста с годовалым сыном на руках.

Мальчик на кадрах заливается слезами. Ребёнок вовсе не испугался. Наоборот, малыш не хотел покидать интересное место.

"Увидели пчелиный рой на мосту, я удирал, Рэмиль не хотел", — объяснил происходящее Минекаев.

Минекаев женат со студенческих времён на красивой актрисе Азизе Бекмановой. Поклонникам Рузиля очень нравится его семья.

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