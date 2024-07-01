Звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев опубликовал эмоциональное фото с маленьким сыном: "Я удирал"

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев поделился трогательными семейными снимками.
Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале "Слово пацана", опубликовал милое видео в "Инстаграме"*. На кадрах актёр взбирается с маленьким наследником на мост, однако в следующую секунду отец уже в панике бежит с моста с годовалым сыном на руках.
Мальчик на кадрах заливается слезами. Ребёнок вовсе не испугался. Наоборот, малыш не хотел покидать интересное место.
"Увидели пчелиный рой на мосту, я удирал, Рэмиль не хотел", — объяснил происходящее Минекаев.
Минекаев женат со студенческих времён на красивой актрисе Азизе Бекмановой. Поклонникам Рузиля очень нравится его семья.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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