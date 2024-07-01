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Жена Гарика Харламова показала фото в обнимку с комиком в их медовый месяц

Жена Гарика Харламова показала совместное фото с комиком

0:59
Шоу-бизнес

Отдыхающие в райском местечке комик Гарик Харламов и его новоиспечённая жена Катерина Ковальчук поделились романтическим контентом.

Жена Гарика Харламова показала совместное фото с комиком
Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Инстаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman

Катерина Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* фото с Гариком Харламовым. Пара проводит вместе медовый месяц.

"Фото с любимым Джокером. Ты моё солнце и мои крылья", — написала актриса под снимком.

Харламов продолжил строчку песни.

"Я тебе свечу, я тебя лечу!" — написал романтично настроенный юморист.

Подписчики звёздной пары остались в восторге от такого контента.

"Гарик суперский, береги его, мы его очень любим";

"Ощущение, что именно с вами Игорь будет счастлив";

"Клёвые";

"А глаза-то у него счастливые. Любви вам и счастья", — писали фолловеры под постом Ковальчук.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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