Жена Гарика Харламова показала фото в обнимку с комиком в их медовый месяц

Отдыхающие в райском местечке комик Гарик Харламов и его новоиспечённая жена Катерина Ковальчук поделились романтическим контентом.
Катерина Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* фото с Гариком Харламовым. Пара проводит вместе медовый месяц.
"Фото с любимым Джокером. Ты моё солнце и мои крылья", — написала актриса под снимком.
Харламов продолжил строчку песни.
"Я тебе свечу, я тебя лечу!" — написал романтично настроенный юморист.
Подписчики звёздной пары остались в восторге от такого контента.
"Гарик суперский, береги его, мы его очень любим";
"Ощущение, что именно с вами Игорь будет счастлив";
"Клёвые";
"А глаза-то у него счастливые. Любви вам и счастья", — писали фолловеры под постом Ковальчук.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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