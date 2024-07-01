16-летний сын Полины Гагариной выступил с матерью на сцене на концерте в "Лужниках"

Наследник певицы Полины Гагариной Андрей Кислов поддержал мать на её концерте на стадионе "Лужники".
16-летний сын Полины Гагариной Андрей Кислов выступил с родительницей на сцене в "Лужниках". Парень аккомпанировал матери на рояле во время исполнения трогательной песни "Молитва".
После выступления наряженные в белое мать и сын обнялись на глазах 60 тысяч зрителей, которые собрались на стадионе.
Ранее сообщалась, что дочь Полины Гагариной от фотографа Дмитрия Исхакова Мия раскрыла секрет матери со сцены перед многотысячным залом в "Лужниках". Девочка призналась, что её мама скрывает свой настоящий возраст.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.