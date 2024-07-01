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16-летний сын Полины Гагариной выступил с матерью на сцене на концерте в "Лужниках"

Сын Полины Гагариной поучаствовал в концерте матери в "Лужниках"

0:46
Шоу-бизнес

Наследник певицы Полины Гагариной Андрей Кислов поддержал мать на её концерте на стадионе "Лужники".

Сын Полины Гагариной поучаствовал в концерте матери в "Лужниках"
Фото: https://vk.com/ak_1413 by ВК-аккаунт Полины Гагариной is licensed under public doman

16-летний сын Полины Гагариной Андрей Кислов выступил с родительницей на сцене в "Лужниках". Парень аккомпанировал матери на рояле во время исполнения трогательной песни "Молитва".

После выступления наряженные в белое мать и сын обнялись на глазах 60 тысяч зрителей, которые собрались на стадионе.

Ранее сообщалась, что дочь Полины Гагариной от фотографа Дмитрия Исхакова Мия раскрыла секрет матери со сцены перед многотысячным залом в "Лужниках". Девочка призналась, что её мама скрывает свой настоящий возраст.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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