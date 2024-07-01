Валерию Леонтьеву посредники не нужны: певец запретил манипулировать своим именем

Валерий Леонтьев решительно опроверг все слухи и домыслы о смене гражданства, которые в последнее время сопровождали его имя.
"Я никому не позволю манипулировать своим именем. Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны", — заявил исполнитель хита "Дельтаплан".
Леонтьев особо подчеркнул, что находится в России, потому что ему очень дороги его друзья и поклонники. Певец также отметил, что не планирует давать сольные концерты, хотя считает, что Шер и Мадонна, продолжающие выступать в преклонном возрасте — примеры для подражания в плане работоспособности и преданности сцене.
"У меня одно гражданство — российское", — подытожил артист.
Ранее Правда. ру писала, что Стивен Кинг всего за 1$ даёт право начинающим режиссёрам экранизировать любой его рассказ.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.