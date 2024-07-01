Садальский высказался о бегстве генеральши Шевцовой во Францию: "Спокойно сматываются за кордон"

Станислава Садальского поразила новость о том, что экс-заместитель министра обороны Татьяна Шевцова якобы скрылась за рубежом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что старушку могут посадить в России за воровство сухостоя из леса, а коррупционеры один за другим уезжают за границу. В пример он привёл случай с генеральшей Шевцовой, которая скрылась во Франции.
"Спокойно один вор за другим сматываются за кордон, показывая всем "фигу с маслом", — написал заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.
Актёр не исключил, что сбежать за границу женщине помогли "тамошние покровители".
"У замминистра, кавалера Ордена за заслуги перед Отечеством, кроме хотелки, припасены не только криптовалюта, но и чемодан с документами", — выразил своё мнение актёр.
Ранее певец Юрий Лоза высказался о сказочном обогащении российских миллиардеров.
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