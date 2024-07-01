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Садальский высказался о бегстве генеральши Шевцовой во Францию: "Спокойно сматываются за кордон"

Садальского возмутило бегство генеральши Шевцовой за границу

1:00
Шоу-бизнес

Станислава Садальского поразила новость о том, что экс-заместитель министра обороны Татьяна Шевцова якобы скрылась за рубежом.

Садальского возмутило бегство генеральши Шевцовой за границу
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что старушку могут посадить в России за воровство сухостоя из леса, а коррупционеры один за другим уезжают за границу. В пример он привёл случай с генеральшей Шевцовой, которая скрылась во Франции.

"Спокойно один вор за другим сматываются за кордон, показывая всем "фигу с маслом", — написал заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.

Актёр не исключил, что сбежать за границу женщине помогли "тамошние покровители".

"У замминистра, кавалера Ордена за заслуги перед Отечеством, кроме хотелки, припасены не только криптовалюта, но и чемодан с документами", — выразил своё мнение актёр.

Ранее певец Юрий Лоза высказался о сказочном обогащении российских миллиардеров.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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