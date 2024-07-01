Скандал с Долиной сделал её мега популярной благодаря мне" — Валя Карнавал откровенничает

Валя Карнавал вспомнила о конфликте с Ларисой Долиной и его последствиях

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валя Карнавал в последнем интервью вспомнила о конфликте с Ларисой Долиной, которая упрекнула её в отсутствии музыкального образования. Валя резко ответила Долиной, что вызвало волну хейта и депрессию у молодой певицы.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Карнавал призналась, что в то время она переживала тяжелое расставание с Егором Кридом, что усугубило её эмоциональное состояние. Девушка даже хотела удалить все социальные сети, но её поддержал продюсер Заир.

Со временем Валя поняла, что скандал пошел на пользу Ларисе Долиной, сделав её более популярной и заметной в соцсетях. Карнавал считает это своей заслугой, отметив, что теперь Долина активна в социальных сетях и на слуху.