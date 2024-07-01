Киркоров в опасности: почему руки звезды срочно нужно спасать?

Филипп Киркорову срочно требуется защита рук после татуировки

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров оказался в сложной ситуации после нанесения татуировок на руки. Поклонники заметили, что певец прячет руки, на которые недавно была нанесена татуировка.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Выяснилось, что защитная пленка, покрывающая кожу после татуировки, слезла, оставив руки незащищенными. Тату-мастер Сергей Щеголев сообщил "Московскому Комсомольцу", что это серьезная проблема, так как пленка ускоряет заживление раны.

В такой ситуации необходимо полностью снять пленку, тщательно вымыть руки и обработать рану кремом. Ранее Киркоров объяснял значение своих татуировок, которые включают семейный герб и имена близких, подчеркивая их важность для него.