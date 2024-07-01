Киркоров в опасности: почему руки звезды срочно нужно спасать?

Филипп Киркоров оказался в сложной ситуации после нанесения татуировок на руки. Поклонники заметили, что певец прячет руки, на которые недавно была нанесена татуировка.
Выяснилось, что защитная пленка, покрывающая кожу после татуировки, слезла, оставив руки незащищенными. Тату-мастер Сергей Щеголев сообщил "Московскому Комсомольцу", что это серьезная проблема, так как пленка ускоряет заживление раны.
В такой ситуации необходимо полностью снять пленку, тщательно вымыть руки и обработать рану кремом. Ранее Киркоров объяснял значение своих татуировок, которые включают семейный герб и имена близких, подчеркивая их важность для него.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.