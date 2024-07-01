Признание Рудковской: Алсу и Ян могут снова быть вместе?

Яна Рудковская надеется на воссоединение Алсу с мужем

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская выразила надежду на воссоединение певицы Алсу с её мужем Яном. В своем Телеграм-канале Рудковская отметила, что видела пару вместе в январе и верит, что любовь способна преодолеть все трудности.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Она также указала на достоверные источники, утверждающие, что Ян по-прежнему любит свою жену. В конце мая Алсу подала заявление на развод, причиной которого могли стать слухи об измене Яна с моделью Анастасией Решетовой.

Несмотря на это, муж Алсу отказался разводиться и предложил ей 2,5 миллиарда рублей. Судебное разбирательство отложено на два месяца, но Алсу утверждает, что ее решение о разводе окончательно.