Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что Валерий Леонтьев выступил в Москве, несмотря на свои заявления о завершении сценической карьеры.
Юрий Лоза объяснил, что завершение карьеры многих артистов оказывается затяжным.
"Завершение карьеры — зачастую дело долгое", — отметил Юрий Эдуардович.
Певец привёл примеры из своего опыта.
"Я знавал артистов, которые делали прощальные туры по пять-шесть раз, а потом с помпой возвращались на сцену", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.
Лоза отметил, что существует разница между концертом и выступлением на корпоративе. Он не исключил, что Леонтьев просто выполнил давнее обещание и спел перед друзьями.
Ранее 70-летний певец Юрий Лоза признался, что в свои молодые годы вёл себя безрассудно и много "накосячил".
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.