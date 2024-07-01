Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"

Лоза о выступлении Леонтьева в РФ после завершения карьеры: дело долгое

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что Валерий Леонтьев выступил в Москве, несмотря на свои заявления о завершении сценической карьеры.

Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman

Юрий Лоза объяснил, что завершение карьеры многих артистов оказывается затяжным.

"Завершение карьеры — зачастую дело долгое", — отметил Юрий Эдуардович.

Певец привёл примеры из своего опыта.

"Я знавал артистов, которые делали прощальные туры по пять-шесть раз, а потом с помпой возвращались на сцену", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.

Лоза отметил, что существует разница между концертом и выступлением на корпоративе. Он не исключил, что Леонтьев просто выполнил давнее обещание и спел перед друзьями.

Ранее 70-летний певец Юрий Лоза признался, что в свои молодые годы вёл себя безрассудно и много "накосячил".