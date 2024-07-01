Собчак назвала выступление Канье Уэста в Москве "концертом государственной важности"

Собчак о концерте Канье Уэста в Москве: "Окупить такое невозможно"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак считает, что возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Москве" означает, что "отмены России нет".

Фото: https://www.instagram.com/p/C8OZEbft3XI by Инстаграм Канье Уэста is licensed under public doman

Собчак рассказала, что Канье сейчас "приглядывается к концерту" в Москве. Гонорар артиста должен быть баснословным.

"Окупить такое невозможно, это только как "концерт государственной важности" может иметь интерес. Мол, вот, смотрите, артисты ездят, отмены России нет", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения выразила надежду на то, что Канье Уэст выступит в Москве осенью этого года. Собчак рассказала, что знаменитый рэпер поселился в обычном номере гостиницы, а не в королевском люксе.

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву.