Собчак назвала выступление Канье Уэста в Москве "концертом государственной важности"

Ксения Собчак считает, что возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Москве" означает, что "отмены России нет".
Собчак рассказала, что Канье сейчас "приглядывается к концерту" в Москве. Гонорар артиста должен быть баснословным.
"Окупить такое невозможно, это только как "концерт государственной важности" может иметь интерес. Мол, вот, смотрите, артисты ездят, отмены России нет", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ксения выразила надежду на то, что Канье Уэст выступит в Москве осенью этого года. Собчак рассказала, что знаменитый рэпер поселился в обычном номере гостиницы, а не в королевском люксе.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.