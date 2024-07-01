Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"

Сын Михаила Круга Александр Круг приехал на родину отца в Тверь с концертом. Выпускник "Новой Фабрики звёзд" исполнил песни знаменитого шансонье.
Александр Круг опубликовал в "Инстаграме"* фото рядом с памятником автора и исполнителя хита "Владимирский централ".
"Гуляю по родному городу! По прекрасной Твери! Заглянул к памятнику, прошёлся по набережной, теперь на очереди двор пролетарки", — написал сын Михаила Круга под снимком.
Круг-младший поделился кадрами со своего концерта, где он спел хиты отца.
Подписчики осыпали Александра комплиментами.
"Копия папы и талант";
"Вылитый отец. Круг жив!";
"Сашка, продолжай творчество своего отца, у тебя всё получается и будет ещё лучше! Всех блага вашей семье! Обожаю Круга", — писали фолловеры под постом певца.
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