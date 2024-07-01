Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"

Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Михаила Круга Александр Круг приехал на родину отца в Тверь с концертом. Выпускник "Новой Фабрики звёзд" исполнил песни знаменитого шансонье.

Фото: https://www.instagram.com/alexanderkkrug by Инстаграм Александра Круга is licensed under public doman

Александр Круг опубликовал в "Инстаграме"* фото рядом с памятником автора и исполнителя хита "Владимирский централ".

"Гуляю по родному городу! По прекрасной Твери! Заглянул к памятнику, прошёлся по набережной, теперь на очереди двор пролетарки", — написал сын Михаила Круга под снимком.

Круг-младший поделился кадрами со своего концерта, где он спел хиты отца.

Подписчики осыпали Александра комплиментами.

"Копия папы и талант"; "Вылитый отец. Круг жив!"; "Сашка, продолжай творчество своего отца, у тебя всё получается и будет ещё лучше! Всех блага вашей семье! Обожаю Круга", — писали фолловеры под постом певца.

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