"Миллион за неделю" — Кристина Асмус шокировала поклонников стоимостью отдыха на Бали

Актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией провела отдых на Бали, делясь в своем микроблоге фото- и видеоотчетами. Сначала они остановились в роскошной вилле на берегу океана, затем переехали в лучший отель Азии, расположенный посреди джунглей.
Асмус жила в номере класса люкс с антикварной мебелью, бассейном, тренажерным залом и ресторанами, где стоимость одной ночи составляет 140 тысяч рублей, что делает недельный отдых стоимостью в миллион рублей. К
ристина также опубликовала фотографии в купальнике, отметив, что добилась стройного тела без препаратов для похудения, за что получила комплименты от поклонников.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.