"Миллион за неделю" — Кристина Асмус шокировала поклонников стоимостью отдыха на Бали

Кристина Асмус рассказала о роскошном отдыхе на Бали с дочкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией провела отдых на Бали, делясь в своем микроблоге фото- и видеоотчетами. Сначала они остановились в роскошной вилле на берегу океана, затем переехали в лучший отель Азии, расположенный посреди джунглей.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, CC BY 2.0

Асмус жила в номере класса люкс с антикварной мебелью, бассейном, тренажерным залом и ресторанами, где стоимость одной ночи составляет 140 тысяч рублей, что делает недельный отдых стоимостью в миллион рублей. К

ристина также опубликовала фотографии в купальнике, отметив, что добилась стройного тела без препаратов для похудения, за что получила комплименты от поклонников.