Катя Гордон высказалась о скандальном разводе певицы Алсу: "Планка, о которую споткнулся жеребец"

Екатерина Гордон высказалась о разводе певицы Алсу: профурсетки оставались на свалке

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный юрист Екатерина Гордон прокомментировала историю с обманутой певицей Алсу, которая намекает на неверность своего супруга Яна Абрамова.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Катя Гордон поддержала певицу Алсу, которая твёрдо решила развестись с мужем, которого подозревают в романе с бывшей девушкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Юрист, которая специализируется на бракоразводных процессах, назвала Алсу самой красивой и сдержанной певицей России. Она отметила, что мужья обманывают даже самых шикарных женщин.

Гордон не верит в то, что содержанки имеют долгую власть над мужчинами, которых они отбили у жён с помощью "животной химии".

"Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец. Не больше", — написала Гордон в "Инстаграме"*.

Ранее певица Алсу назвала любовниц мужа девушками с низким социальным статусом.

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