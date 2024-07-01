Катя Гордон высказалась о скандальном разводе певицы Алсу: "Планка, о которую споткнулся жеребец"

Звёздный юрист Екатерина Гордон прокомментировала историю с обманутой певицей Алсу, которая намекает на неверность своего супруга Яна Абрамова.
Катя Гордон поддержала певицу Алсу, которая твёрдо решила развестись с мужем, которого подозревают в романе с бывшей девушкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой.
Юрист, которая специализируется на бракоразводных процессах, назвала Алсу самой красивой и сдержанной певицей России. Она отметила, что мужья обманывают даже самых шикарных женщин.
Гордон не верит в то, что содержанки имеют долгую власть над мужчинами, которых они отбили у жён с помощью "животной химии".
"Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец. Не больше", — написала Гордон в "Инстаграме"*.
Ранее певица Алсу назвала любовниц мужа девушками с низким социальным статусом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.