Дочь Полины Гагариной раскрыла секрет матери со сцены перед многотысячным залом в "Лужниках"

Дочь Полины Гагариной обратилась со сцены к зрителям в "Лужниках"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семилетняя дочь Полины Гагариной Мия разоткровенничалась со сцены перед 60-тысячным залом на концерте матери в "Лужниках".

Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Наследница певицы Полины Гагариной от фотографа Дмитрия Исхакова обратилась к многотысячному залу. Девочка заявила, что хочет раскрыть тайну.

Малышка по секрету сказала, что прибавляет себе возраста, так как хочет поскорее стать взрослой. Мия объяснила, что её знаменитая мама, наоборот, скрывает свой настоящий возраст, убавляя себе годы.

Дочь певицы призвала пришедших на концерт людей помнить о том, что в них живёт маленький ребёнок.

Девочка станцевала на сцене танец ча-ча-ча. Мия, которая занимается бальными танцами, продемонстрировала свой хореографический талант.

Ранее Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней.