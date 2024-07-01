Дочь Полины Гагариной раскрыла секрет матери со сцены перед многотысячным залом в "Лужниках"

Семилетняя дочь Полины Гагариной Мия разоткровенничалась со сцены перед 60-тысячным залом на концерте матери в "Лужниках".
Наследница певицы Полины Гагариной от фотографа Дмитрия Исхакова обратилась к многотысячному залу. Девочка заявила, что хочет раскрыть тайну.
Малышка по секрету сказала, что прибавляет себе возраста, так как хочет поскорее стать взрослой. Мия объяснила, что её знаменитая мама, наоборот, скрывает свой настоящий возраст, убавляя себе годы.
Дочь певицы призвала пришедших на концерт людей помнить о том, что в них живёт маленький ребёнок.
Девочка станцевала на сцене танец ча-ча-ча. Мия, которая занимается бальными танцами, продемонстрировала свой хореографический талант.
Ранее Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.