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"Он выбрал меня из всех" — Валя Карнавал шокировала откровениями о романе с Егором Кридом

Валя Карнавал раскрыла детали романа с Егором Кридом

0:42
Шоу-бизнес

Валя Карнавал в интервью с YouTube-блогером Надеждой Стрелец рассказала о своем краткосрочном романе с Егором Кридом.

Валя Карнавал раскрыла детали романа с Егором Кридом
Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Их знакомство началось, когда Крид написал ей сообщение после публикации видеоролика, набравшего 50 тысяч лайков. Впоследствии они часто общались и снимали совместный видеоклип на песню Крида "Девочка с картинки".

Несмотря на быстрый конец отношений, Валя вспоминает, как их связь была полна эмоций, но в итоге привела к взаимному измотанию. Она подчеркнула, что завершение романа было вызвано желанием быть честной и признанием дискомфорта, а не из-за злого умысла.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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