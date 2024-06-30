"Он выбрал меня из всех" — Валя Карнавал шокировала откровениями о романе с Егором Кридом

Валя Карнавал раскрыла детали романа с Егором Кридом

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валя Карнавал в интервью с YouTube-блогером Надеждой Стрелец рассказала о своем краткосрочном романе с Егором Кридом.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Их знакомство началось, когда Крид написал ей сообщение после публикации видеоролика, набравшего 50 тысяч лайков. Впоследствии они часто общались и снимали совместный видеоклип на песню Крида "Девочка с картинки".

Несмотря на быстрый конец отношений, Валя вспоминает, как их связь была полна эмоций, но в итоге привела к взаимному измотанию. Она подчеркнула, что завершение романа было вызвано желанием быть честной и признанием дискомфорта, а не из-за злого умысла.