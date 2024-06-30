Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о визите рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори в Москву, призвав их воздержаться от эпатажного поведения и провести время достойно, посетив Третьяковскую галерею, парк "Патриот" или Зарядье.
Ранее жена Канье была замечена в Париже в провокационном наряде из скотча, а сам рэпер с командой недавно пообедал в столовой ГУМа. Яна Рудковская сообщила о возможном концерте Уэста в "Лужниках", но пресс-служба арены опровергла заключение каких-либо договоров. В соцсетях Токио жители раскритиковали звезд за неуважительное поведение, что вызвало бурное обсуждение.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.