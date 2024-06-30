Милонов против обнаженного Канье Уэста в Москве

Милонов призвал Канье Уэста воздержаться от эпатажного поведения в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о визите рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори в Москву, призвав их воздержаться от эпатажного поведения и провести время достойно, посетив Третьяковскую галерею, парк "Патриот" или Зарядье.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Ранее жена Канье была замечена в Париже в провокационном наряде из скотча, а сам рэпер с командой недавно пообедал в столовой ГУМа. Яна Рудковская сообщила о возможном концерте Уэста в "Лужниках", но пресс-служба арены опровергла заключение каких-либо договоров. В соцсетях Токио жители раскритиковали звезд за неуважительное поведение, что вызвало бурное обсуждение.