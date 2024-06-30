Как COVID-19 изменил жизнь Сосо Павлиашвили? Пять раз болел и столкнулся с неожиданными последствиями

Музыкант Сосо Павлиашвили поделился опытом борьбы с COVID-19, утверждая, что переболел инфекцией пять раз. Он отметил, что только один раз потерял вкус и запах, но все протекало без осложнений благодаря активному образу жизни.
Однако после болезни у него начались проблемы с давлением. Кроме того, Павлиашвили признался, что коронавирус вызвал у него паническую атаку, что препятствовало ему войти в самолет, однако он смог справиться с собой.
Ранее сообщалось, что Сосо Павлиашвили рассказал о завещании и трогательном предложении супруге.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.