Как COVID-19 изменил жизнь Сосо Павлиашвили? Пять раз болел и столкнулся с неожиданными последствиями

Сосо Павлиашвили: пять раз переболел COVID-19 и столкнулся с проблемами давления

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Сосо Павлиашвили поделился опытом борьбы с COVID-19, утверждая, что переболел инфекцией пять раз. Он отметил, что только один раз потерял вкус и запах, но все протекало без осложнений благодаря активному образу жизни.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Однако после болезни у него начались проблемы с давлением. Кроме того, Павлиашвили признался, что коронавирус вызвал у него паническую атаку, что препятствовало ему войти в самолет, однако он смог справиться с собой.

Ранее сообщалось, что Сосо Павлиашвили рассказал о завещании и трогательном предложении супруге.