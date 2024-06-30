Блогер Гусейн Гасанов лишится миллионов: ФНС нацелилась на его имущество

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена через суд изъять автопарк и недвижимость блогера Гусейна Гасанова, сообщает gazeta. ru.
В связи с долгом Гасанова перед ФНС в размере 144 миллионов рублей, его счета в четырех банках уже заблокированы. Дополнительно, на компанию, где Гасанов имеет долю, подан иск на 645 тысяч рублей.
Блогеру грозит потеря апартаментов в Neva Towers комплекса "Москва-Сити", стоимостью 150 миллионов рублей, и автомобилей Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, оцененных в 50 и 11 миллионов рублей соответственно. Гасанов покинул Россию и находится за границей.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.