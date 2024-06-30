Канье Уэст в Москве: как не стать жертвой мошенников с поддельными билетами?

Мошенники продают фальшивые билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Газета "Известия" сообщила, что мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста в Москве, воспользовавшись слухами о его приезде.

Фото: Wikipedia by stroi.mos.ru, CC BY 4.0

Объявления о продаже билетов появились после новостей о возможном выступлении рэпера, однако информация о концерте 8 июня была опровергнута. Ксения Собчак уточнила, что Уэст приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского и будет осматривать площадки для концерта, но выступления в ближайшие дни не планируется.

Представители "Лужников" также опровергли слухи о запланированном концерте. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки мошенников.