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Канье Уэст в Москве: как не стать жертвой мошенников с поддельными билетами?

Мошенники продают фальшивые билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве

0:42
Шоу-бизнес

Газета "Известия" сообщила, что мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста в Москве, воспользовавшись слухами о его приезде.

Мошенники продают фальшивые билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве
Фото: Wikipedia by stroi.mos.ru, CC BY 4.0

Объявления о продаже билетов появились после новостей о возможном выступлении рэпера, однако информация о концерте 8 июня была опровергнута. Ксения Собчак уточнила, что Уэст приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского и будет осматривать площадки для концерта, но выступления в ближайшие дни не планируется.

Представители "Лужников" также опровергли слухи о запланированном концерте. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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