Канье Уэст в Москве: как не стать жертвой мошенников с поддельными билетами?

Газета "Известия" сообщила, что мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста в Москве, воспользовавшись слухами о его приезде.
Объявления о продаже билетов появились после новостей о возможном выступлении рэпера, однако информация о концерте 8 июня была опровергнута. Ксения Собчак уточнила, что Уэст приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского и будет осматривать площадки для концерта, но выступления в ближайшие дни не планируется.
Представители "Лужников" также опровергли слухи о запланированном концерте. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.