Канье Уэст подтвердил свой визит в Москву в своих социальных сетях

Канье Уэст подтвердил свой приезд в Москву

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст официально подтвердил свой приезд в Москву, написав в личном блоге во "ВКонтакте" короткое сообщение: "Привет, Москва". До этого продюсер Яна Рудковская сообщила о его прибытии, выразив восторг и предвкушение возможного концерта в "Лужниках", прогнозируя sold out за 3-7 дней.

Фото: youtube.com by канал Правое полушарие Интроверта, PDM

Уэст остановился в самом центре столицы, и его приезд вызвал волну обсуждений и ожиданий среди поклонников.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов заявил, что на эстраде нет достойных исполнителей народных песен.