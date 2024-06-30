Канье Уэст подтвердил свой визит в Москву в своих социальных сетях

Рэпер Канье Уэст официально подтвердил свой приезд в Москву, написав в личном блоге во "ВКонтакте" короткое сообщение: "Привет, Москва". До этого продюсер Яна Рудковская сообщила о его прибытии, выразив восторг и предвкушение возможного концерта в "Лужниках", прогнозируя sold out за 3-7 дней.
Уэст остановился в самом центре столицы, и его приезд вызвал волну обсуждений и ожиданий среди поклонников.
Ранее сообщалось, что Сергей Соседов заявил, что на эстраде нет достойных исполнителей народных песен.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.