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Канье Уэст подтвердил свой приезд в Москву

0:38
Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст официально подтвердил свой приезд в Москву, написав в личном блоге во "ВКонтакте" короткое сообщение: "Привет, Москва". До этого продюсер Яна Рудковская сообщила о его прибытии, выразив восторг и предвкушение возможного концерта в "Лужниках", прогнозируя sold out за 3-7 дней.

Канье Уэст подтвердил свой приезд в Москву
Фото: youtube.com by канал Правое полушарие Интроверта, PDM

Уэст остановился в самом центре столицы, и его приезд вызвал волну обсуждений и ожиданий среди поклонников.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов заявил, что на эстраде нет достойных исполнителей народных песен.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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