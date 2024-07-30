Стало известно, сколько стоит ночь Канье Уэста в Москве?

Американский певец Канье Уэст поселился в номере "Королевский люкс" в Москве, площадью 220 квадратных метров, стоимостью 1 100 000 рублей за сутки.
Telegram-канал Baza сообщил, что артист не стал бронировать самые дорогие номера — "Королевский юг" за 2 500 000 рублей и "Королевский север" за 2 300 000 рублей. Оба этих номера в отеле свободны. В сети появилось видео с Уэстом возле отеля "Националь" и на прогулке в подземке у "Охотного ряда".
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