Стало известно, сколько стоит ночь Канье Уэста в Москве?

Канье Уэст остановился в "Королевском люксе" за 1 100 000 рублей в Москве

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский певец Канье Уэст поселился в номере "Королевский люкс" в Москве, площадью 220 квадратных метров, стоимостью 1 100 000 рублей за сутки.

Фото: Wikipedia by Themidget17, CC BY-SA 4.0

Telegram-канал Baza сообщил, что артист не стал бронировать самые дорогие номера — "Королевский юг" за 2 500 000 рублей и "Королевский север" за 2 300 000 рублей. Оба этих номера в отеле свободны. В сети появилось видео с Уэстом возле отеля "Националь" и на прогулке в подземке у "Охотного ряда".

Ранее сообщалось, что A.V.G. выпустил романтический мини-альбом "Листомания".