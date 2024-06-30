Ксения Собчак прокомментировала визит Канье Уэста

Ксения Собчак назвала визит Канье Уэста в Москву частным мероприятием

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала визит американского рэпера Канье Уэста в Москву, назвав его частным. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Телеведущая отметила, что продюсер Яна Рудковская первой объявила о прилете артиста, хотя не имеет к этому никакого отношения.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Рудковская узнала об этом случайно, через Гошу Рубчинского, который был на дне рождения сына Киркорова. Собчак уточнила, что Уэст был приглашен на день рождения Рубчинского и намерен осмотреть площадки для концерта, включая "Лужники". Несмотря на это, концерта в ближайшие дни не планируется. Рудковская ранее заявила, что Уэст остановился в центре Москвы и готовится к концерту.