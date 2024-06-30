Ксения Собчак прокомментировала визит Канье Уэста

Ксения Собчак прокомментировала визит американского рэпера Канье Уэста в Москву, назвав его частным. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Телеведущая отметила, что продюсер Яна Рудковская первой объявила о прилете артиста, хотя не имеет к этому никакого отношения.
Рудковская узнала об этом случайно, через Гошу Рубчинского, который был на дне рождения сына Киркорова. Собчак уточнила, что Уэст был приглашен на день рождения Рубчинского и намерен осмотреть площадки для концерта, включая "Лужники". Несмотря на это, концерта в ближайшие дни не планируется. Рудковская ранее заявила, что Уэст остановился в центре Москвы и готовится к концерту.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.